Non è un vecchio traghetto, ma una nuovissima nave da crociera Msc. Ha sbuffato fumo per tutto il giorno in porto, poi, in serata, è partita con una grande e prolungata fumata nera, continuando poi ad emettere fumo più chiaro fino a quando è stata possibile vederla. Non sfuggiranno ai lettori, guardando il video, i comignoli delle case che anche loro emettono abbondante fumo.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...