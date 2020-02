Toti conferma: “La decisione sulla riapertura delle scuole sarà presa domenica”

Università, il rettore Comanducci punta sulla didattica online in caso di ulteriori restrizioni

La decisione sulla riapertira delle scuole sarà ripresa domenica pomeriggio. Il presidente della Regione Toti ha detto che i provvedimenti potranno essere differenti per scuole, università e altre realtà non legate alla formazione.

Il rettore dell’Università Paolo Comanducci ha detto oggi di non auspicare una proroga dell’ordinanza. <Ma se ci fosse una ulteriore sospensione delle attività didattiche metteremo in campo una serie di misure sostitutive per mitigare gli effetti della chiusura>. Si va verso l’utilizzo massiccio della didattica online con lezioni in streaming nel caso in cui le la Regione o il Governo dovessero prorogare le misure.

<Cercheremo di tenere basse le probabilità di contagio limitando gli assembramenti eccessivi ma non vietandoli, perché non è possibile pensare di andare interamente a forme on line di didattica – ha detto il Rettore -. Gli strumenti li avevamo e li stiamo condividendo tra le università italiane, però far passare quasi 40 mila studenti dall’oggi al domani alla didattica totalmente on line è veramente difficile> ha concluso il Rettore.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...