Investimento in corso Sardegna, pedone in codice rosso

È avvenuto poco prima delle 21:30 a metà della strada, all’incrocio con via Carlo Varese, in direzione Monte. Sul posto i soccorsi inviati dal 118 e la polizia locale.

Il pedone investito è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Sul posto anche la squadra del reparto Infortunistica della Polizia locale per le rilevazioni. Il reparto specialistico dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’uomo pare non avesse attraversato sulle strisce. Sul posto anche i carabinieri. Il ferito è l’ex peso gallo Fabio Marinoni, ex promessa del pugilato italiano, gambizzato in via Tortosa nell’aprile 2013, poi riconosciuto responsabile di una rapina a un supermercato di salita del Prione avvenuta nel febbraio 2016. Poco prima era salito alla ribalta della cronaca per aver sfasciato la sala d’attesa del pronto soccorso del San Martino durante un Tso. Era da poco in libertà.

