Atp rende noto che a seguito della frana intervenuta prima dell’alba lungo

la via Aurelia all’altezza delle Grazie i mezzi della linea 98 hanno

cambiato percorso: in direzione Santa Margherita–Bargonasco partono da

Santa Margherita poi passano da San Pietro Cimitero, Rapallo FS, transito

autostradale (via Libertà), Chiavari FS e poi regolare percorso. In senso

opposto: primo tratto regolare fino a Chiavari poi da qui transito

autostradale, Rapallo FS e regolare fino a Santa Margherita.

