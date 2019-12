Cede fabbricato a Canepa di Sori. Strada chiusa

Interrotta anche la linea Atp che arriva fino a Caneva, poi inverte la marcia

A seguito del “cedimento” strutturale di un fabbricato in località Tesori

di frazione Canepa, nella vallata di Sori, Vigili del Fuoco hanno deciso

in via cautelare la chiusura della Strada comunale per Canepa e Levà

all’altezza del fabbricato stesso. La linea frazionale di Atp verrà fatta

transitare da Capreno, proseguendo poi da qui per Sussisa, Levà e

Caneva. Una volta giunto in quest’ultima località il mezzo farà inversione

di marcia ripercorrendo la stessa via.







