Autostrada A12 gratis tra Rapallo e Chiavari

A seguito della frana sull’Aurelia a Zoagli e finché la strada rimarrà interrotta. Lo ha chiesto e ottenuto il presidente della Regione Giovanni Toti dall’Ad di Autostrade Roberto Tomasi

A seguito della chiusura della statale Aurelia all’altezza della galleria delle Grazie nei pressi di Zoagli, e ai conseguenti problemi legati alla viabilità della zona, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti si è messo immediatamente in contatto con l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, con il quale ha concordato sulla necessità di escludere dal pedaggio il tratto della A12 compreso tra i caselli di Rapallo e Chiavari per il tempo in cui il collegamento che era garantito dalla statale resterà interrotto. “L’apertura avverrà già nelle prossime ore – precisa Toti – occorre attendere solo i tempi tecnici per renderla operativa”.

