Frana di Bavari, Piciocchi: “Lavori conclusi e rientro degli sfollati entro fine anno”

L’assessore ai Lavori Pubblici ha detto anche di aver dato disposizione di “sbriciolare” ed eliminare i massi caduti sui campi sportivi che saranno riaperti solo alla fine dei lavori

<Non è stata l’impresa a far rotolare i massi domenica scorsa – ha detto Piciocchi rispondendo in consiglio comunale a un’interrogazione di Federico Bertorello (Lega) -. C’è stato un intervento di disgaggio in somma urgenza. I rocciatori lavorano sulla parete accidentata e scoscesa a livelli molto alti. Dopo di che si procederà con un intervento già finanziato che dovrebbe risolvere questo problema. Il secondo intervento prevede la distesa della rete paramassi. Il nostro impegno è di far rientrare gli sfollati nel giro di qualche giorno. Non nascondo che le condizioni meteo rappresentano una difficoltà. Mi rendo conto che la popolazione vorrebbe rientrare il primo possibile, ma io preferisco prendermi qualche giorno in più, ma chiudere l’intervento in sicurezza. Le ditte che lavorano hanno elevata competenza. Si tratta di lavori delicati. Contiamo di chiudere l’intervento entro la fine dell’anno>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...