Verso una sperimentazione per i monopattini elettrici

Lo ha annunciato l’assessore Matteo Campora rispondendo a un’interpellanza del capogruppo Pd Cristina Lodi che chiede di accorciare i tempi

<Il 27 luglio è entrato in vigore il decreto sulla micro mobilità elettrica. I comuni devono individuare le strade su cui ammettere la circolazione dei monopattini elettrici – ha detto Campora, confermando quanto detto da Lodi – . Il codice della strada prevede una delibera e delle ordinanze per cominciare la sperimentazione. Ci siamo incontrati e ci incontreremo con gli organizzatori e i fruitori di questo mezzo. Come priorità assoluta abbiamo l’incolumità della persona. Attiveremo una sperimentazione per individuare i percorsi>.

Un ragazzino fotografato in sopraelevata qualche mese fa. Attualmente la circolazione dei monopattini elettrici è vietata ovunque, almeno fino a quando il Comune non stilerà una mappa delle strade ammesse. Tra questo non potrà esserci la sopraelevata che è vietata anche agli scooter di piccola cilindrata

