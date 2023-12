ZTL Vernazzola, dall’8 gennaio via il pre esercizio del sistema di telecontrollo accessi

Per almeno 30 giorni sarà testata la funzionalità delle telecamere ed effettuata la dovuta informazione. Necessario per gli aventi diritto adeguare i permessi di accesso presso gli uffici di Genova Parcheggi

Scatterà lunedì 8 gennaio, per durare almeno 30 giorni, il periodo di pre-esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi nella Zona a Traffico Limitato di Vernazzola.

Sono stati infatti completati i lavori e le procedure amministrative per dotare la esistente ZTL Vernazzola di un sistema di telecamere per la lettura delle targhe come già in uso per i varchi di ZTL Centro Storico, Molo, Porticciolo di Nervi e Boccadasse, secondo un programma condiviso con il Municipio IX Levante.

Tale sistema di controllo è stato adottato dal Comune di Genova al fine di salvaguardare il borgo di Vernazzola, valorizzarne le particolari caratteristiche urbanistico-ambientali e favorirne una frequentazione sicura da parte delle persone, senza il pericolo e il disagio derivanti dalla massiccia e costante presenza di veicoli, soprattutto a due ruote.

Come previsto dalla normativa vigente, per avviare il sistema è necessario un periodo di pre-esercizio della durata di almeno 30 giorni, durante il quale sarà testata la funzionalità degli apparati ed effettuata la dovuta informazione, anche attraverso controlli sistematici con finalità informativa da parte del personale della Polizia Locale.

In concomitanza con l’attivazione della telecamera per il controllo accessi, la disciplina precedentemente in vigore è stata aggiornata ed equiparata a quelle attualmente in essere per le ZTL telecontrollate (Centro Storico, Molo, Porticciolo di Nervi e Boccadasse).

Durante la fase di pre-esercizio la regolamentazione ZTL sarà pienamente in vigore. Gli aventi diritto sono tenuti a dotarsi dei permessi di accesso: operazione che può essere compiuta presso lo sportello polifunzionale di Genova Parcheggi, in Viale Brigate Partigiane 1.

Le informazioni dettagliate sulla disciplina di accesso sono reperibili sul sito web di Genova Parcheggi (www.genovaparcheggi.com) o rivolgendosi al servizio clienti, con le seguenti modalità:

Front Office viale Brigate Partigiane 1 (Dal lunedì al venerdì 8.30-16.30)

Call center, telefono 010-53 98 71 (Dal lunedì al venerdì 8.30-17.30)

Posta elettronica, servizioclienti@gepark.com o clienti.gepark@pec.it

Durante il periodo di pre-esercizio le immagini acquisite dalle telecamere non saranno utilizzate ai fini della procedura di sanzionamento. La relativa fase sanzionatoria diventerà operativa contestualmente all’avvio del regime definitivo, concluso il periodo di pre-esercizio, con la verifica del corretto funzionamento degli apparati tecnologici.

Si ricorda che l’accesso alla ZTL è tuttora interdetto ai non autorizzati, i quali potranno essere sottoposti a sanzione dagli agenti della Polizia Locale anche nella fase di pre-esercizio del sistema di telecontrollo.

In copertina: foto di repertorio

