Regione, 100mila euro per la valorizzazione dei cavalli selvaggi della Val d’Aveto

Il presidente Toti: «Risorsa strategica per lo sviluppo dell’offerta turistica. Il parco dell’Aveto ha tutte le carte in regola per diventare un po’ come la Camargue»

Via libera in Giunta regionale allo stanziamento di 100mila euro a favore dell’Ente Parco dell’Aveto, soggetto attuatore delle iniziative di gestione e valorizzazione dei cavalli inselvatichiti presenti sul territorio del comune di Borzonasca e all’interno del Parco Naturale Regionale dell’Aveto.

“Con questo investimento andiamo a offrire al territorio della Val d’Aveto delle risorse utili a gestire e monitorare i cavalli – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La presenza di questi animali è una caratteristica unica di questo angolo di Liguria, che in passato ha portato qualche disagio ai residenti ma che può anche diventare una risorsa per la promozione turistica e ambientale, come dimostrano i sempre più numerosi escursionisti che vistano queste zone per ammirarli. Il parco dell’Aveto ha tutte le carte in regola per diventare un po’ come la Camargue francese e, con la sua posizione strategica alle spalle del Tigullio e delle sue spiagge, è in grado di dare una marcia in più all’offerta di tutto il comprensorio, integrando il turismo balneare a quello dell’entroterra”.

“L’intervento rende possibile le attività di informazione, di gestione, di mantenimento e di monitoraggio sanitario dei cavalli dell’Aveto– dice il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e al Marketing territoriale Alessandro Piana – che possono diventare un elemento di attrazione turistica di un’area ad elevato valore naturale.”

