Depositi chimici e tracciato ferroviario, sabato comitati, associazioni, circoli e consigli pastorali in manifestazione

«Le nostre comunità non si oppongono allo sviluppo e alla riqualificazione, ma insistono sul fatto che ogni progetto infrastrutturale debba considerare gli aspetti fondamentali della sicurezza, della vivibilità e della salute dei cittadini, con particolare attenzione alle valutazioni e alle prescrizioni di Asl, Arpal e Vvf, e che venga accompagnato da un autentico dialogo con la popolazione»

Il Coordinamento che unisce comitati, associazioni, circoli e consigli pastorali delle aree di Sampierdarena, Campasso, Certosa, Rivarolo, Fegino e Trasta, annuncia una manifestazione cittadina per sabato 18 novembre, con lo scopo di richiedere azioni concrete in relazione al tracciato ferroviario e allo spostamento dei depositi chimici a Ponte Somalia.

«Richiamiamo con forza l’attenzione del Comune, agli impegni che si è assunto circa il piano concreto di progettazione e i risarcimenti, perché continuando nel ritardo, non causato dai comitati, rischia di creare una vera e propria emergenza e incertezza sociale – fanno sapere dal Coordinamento -. La nostra manifestazione è un appello a rispettare le promesse fatte e a istituire un tavolo tecnico di partecipazione civica, come unanimemente approvato dal Consiglio Comunale. Non possiamo ignorare l’assenza di un piano generale che preveda la partecipazione attiva dei cittadini, come sottolineato dall’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovannini. Facciamo appello al Comune di Genova, alla Regione e a tutte le autorità competenti affinché esplorino soluzioni alternative per il transito dei treni merci in mezzo alle case e le scuole di Sampierdarena e Certosa e scartino definitivamente l’idea di collocare i depositi chimici a Sampierdarena. Ribadiamo che i cittadini non sono solo sempre ‘quelli del NO’, ma anche ‘quelli del SÌ’, pronti a collaborare di fronte a proposte positive per soluzioni costruttive e inclusive».

Dettagli della Manifestazione:

Data: Sabato 18 Novembre

Sabato 18 Novembre Orario e luogo di ritrovo dalla Valpolcevera: Ore 10.00, Piazzetta delle Penne Nere (Certosa) e Piazza Pallavicini. Ore 10:30 partenza corteo dal Castello Foltzer.

Ore 10.00, Piazzetta delle Penne Nere (Certosa) e Piazza Pallavicini. Ore 10:30 partenza corteo dal Castello Foltzer. Orario e luogo di ritrovo da Sampierdarena: Ore 10.00, Giardini Pavanello. Ore 10:30 partenza corteo.

Ore 10.00, Giardini Pavanello. Ore 10:30 partenza corteo. Incontro: Ore 11.30 incontro con il corteo proveniente da Sampierdarena nella Radura della Memoria. Sono previsti interventi.

