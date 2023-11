Viaggio fantastico con la realtà aumentata nella biblioteca immaginaria del capitano Nemo e in quella, perduta, di Alessandria

A Palazzo Nicolosio Lomellino dieci biblioteche esistenti, perdute o mai esistite. In occasione di Genova Capitale del Libro 2023 arriva a Genova la mostra The library at night – La biblioteca di notte, un’installazione immersiva a realtà virtuale ispirata all’omonimo libro di Alberto Manguel e curata dal regista Robert Lepage, attraverso la casa di produzione canadese Ex Machina

Muniti di cuffie e visore, seduti su sedie girevoli per sfruttare appieno la visione a 360° offerta dagli Oculus Rift, una tecnologia finora riservata al mondo dei videogiochi, i visitatori viaggeranno tra biblioteche favolose, vere, immaginarie o perdute, ciascuna rappresentante un’epoca, una cultura o una funzione assegnata a questi luoghi della memoria.

Per la prima volta in Italia dopo il grande successo in Canada, Francia, Russia, Brasile e Germania, The library at night – che sarà visitabile dal 7 novembre al prossimo 3 marzo nel Palazzo dei Rolli Nicolosio Lomellino, in via Garibaldi 7 – condurrà i visitatori alla scoperta delle più grandi biblioteche del mondo, esistenti e mai esistite: un invito a perdersi tra gli scaffali di 10 celebri biblioteche, inclusa quella drammaticamente perduta di Alessandria d’Egitto, divenuta nei secoli lo spazio della conoscenza per antonomasia.

La mostra ti porterà alla scoperta di quel caos insito, gioioso che anima le biblioteche di notte, quando immerse nell’oscurità si prefigurano come vere e proprie porte aperte per l’immaginazione, come un nuovo spazio per le nostre storie, idee e ispirazioni. In una sala di Palazzo Lomellino, allestita per l’occasione da una troupe internazionale, potrai immergerti tra le file e gli alti scaffali di famose biblioteche, illuminati dal piacere della scoperta.

Organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l’associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova onlus, la rassegna è disponibile in quattro lingue (italiano, inglese, francese, tedesco) e arricchisce in modo coerente e incisivo il ricco palinsesto di eventi e iniziative di Genova Capitale del Libro 2023.

«La storia delle biblioteche è la storia della conoscenza ed esse hanno rappresentato i luoghi concreti in cui si è conservato e tramandato il sapere per secoli. Ma tra ricordare o raccontare spazi straordinari e viverli c’è una differenza: la sensazione epidermica e immersiva di percorrerli – commenta il coordinatore del Tavolo della cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari – Questa esposizione, basata concettualmente sullo straordinario libro di Manguel, evocato grazie all’uso consapevole e accuratamente calibrato delle nuove tecnologie, prova a creare, per la prima volta a Genova, questo tipo di opportunità: vivere le biblioteche viaggiando attraverso la realtà virtuale, percependo allo stesso tempo il loro ruolo culturale, ma anche la forza evocativa del poter essere concretamente vissute. Nell’anno della Capitale del Libro ci sembrava necessario confrontarci con le nuove tecnologie, mantenendo saldo il ruolo dei libri e dei luoghi del sapere come fari e guide dei progetti culturali. Un ruolo perfettamente incarnato da The Library at Night, un’occasione unica per i genovesi e non solo».

«Nell’anno di Genova Capitale Italiana del Libro non potevano mancare mostre e iniziative di respiro internazionale come The Library at Night, che dopo tante tappe in giro per il mondo arriva nella nostra regione in anteprima nazionale per l’Italia – dichiara Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria – Un’installazione che si annuncia particolarmente suggestiva, in grado di unire il fascino antico delle biblioteche alla tecnologia della realtà virtuale. Il tutto nella meravigliosa cornice di Palazzo Nicolosio Lomellino, nel cuore del centro storico di Genova e di quella Strada Nuova fiore all’occhiello della Superba. Un appuntamento che è una ulteriore conferma della vocazione culturale della Liguria, capace di offrire a cittadini e visitatori storia, bellezze architettoniche e mostre di grande prestigio. Come Regione, confermiamo il nostro impegno nel continuare a promuovere il ruolo della Liguria nel panorama culturale italiano, in modo da ospitare sempre più eventi di rilevanza nazionale e internazionale».

«Mi auguro – sostiene la direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Serena Bertolucci – che questa iniziativa che nasce come grande momento di accessibilità non soltanto al patrimonio librario ma al concetto stesso di biblioteca, come luogo di memoria, di scoperta, di meraviglia e di stupore, venga accolta con lo stesso entusiasmo con il quale l’abbiamo scelta per Genova Capitale del Libro. Mi sembra importante ribadire la sempre attuale necessità delle biblioteche come luoghi di crescita e di futuro, anche con l’utilizzo di linguaggi moderni e innovativi. Questo approccio contribuisce senz’altro a una condivisione con un pubblico sempre più vasto di una nuova sensibilità che speriamo sia una delle eredità più importanti di questo anno da Capitale del Libro».

«Una biblioteca è la nostra identità e la nostra memoria. Robert Lepage è riuscito a evocare molteplici identità e memorie per ricordarci che, anche in tempi di catastrofe, possiamo ancora essere razionali – spiega lo scrittore Alberto Manguel – In questo senso, anche Genova Capitale del Libro 2023 è un’opportunità per rimarcare ulteriormente la centralità della lettura e dei luoghi di lettura come strumento di consapevolezza collettiva quanto individuale, per cui non posso che essere felice che la città ospiti la mostra in una cornice così coerente».

«La mostra The Library at Night è stata creata per condividere l’incantevole e potente magia delle biblioteche, veri e propri templi di conoscenza, custodi millenari della parola scritta – aggiunge Robert Lepage – L’intento è di accompagnare il visitatore in un viaggio nello spazio e nel tempo, dal carattere quasi onirico, verso mondi unici dove l’antico e il contemporaneo si dischiudono attraverso il futuro della realtà virtuale. Sono entusiasta che Genova Capitale del Libro 2023 abbia accolto il progetto, permettendo così di condividere sempre più una simile esperienza».

Orario: da martedì a domenica h 10-18. Chiuso il lunedì

Info e prenotazioni: Tel. 010 0983860 – 393 824 6228 (prefestivi/festivi)

www.palazzolomellino.org

Facebook: Palazzo Nicolosio Lomellino

Instagram: @palazzolomellino

I biglietti saranno presto disponibili anche online al link: https://www.visitgenoa.it/evento/library-night-palazzo-lomellino-nicolosio

