“Monumental Tour Show”, a Matteotti vietati bevande in bottiglia o lattina, botti, fuochi d’artificio e spray urticante

Ordinanza per la sicurezza in occasione dell’evento di stasera. Oltre al consumo, vietata anche la somministrazione per uso all’esterno dei plateatici. Sanzioni fino a 500 euro

In occasione della manifestazione di stasera, dalle ore 21:00 alle ore 23:59, all’interno del perimetro di piazza Matteotti sono vietati:

a) la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico;

b) l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente;

c) la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;

d) la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo;

e) la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.

Le inosservanze dell’ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. All’atto della contestazione del possesso di artifici pirotecnici o materiale esplodente detenuto dal trasgressore, scatterà il sequestro. All’atto della contestazione del possesso di bottiglie o lattine, il trasgressore sarà invitato a conferire il contenitore di vetro/metallo negli appositi contenitori per lo smaltimento e nel caso non aderisca alla richiesta, la Polizia locale procederà al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto.

Il Monumental Tour è offerto alla città da Costa Crociere per celebrare il 75º anniversario. Lo spettacolo, unisce musica elettronica, patrimonio culturale e digital art. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...