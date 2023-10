Via libera della Conferenza dei Servizi al progetto di recupero dell’Hennebique

La prossima settimana i primi interventi consistenti nella rimozione degli ingombri presenti all’interno dell’edificio e l’implementazione di misure di sicurezza nell’area circostante. L’intervento seguirà le prescrizioni della Soprintendenza

Riconosciuto nel 2007 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come “sito di interesse storico e artistico”, in quanto importante esempio di architettura industriale a Genova, con una facciata decorata sulla muratura in calcestruzzo con motivi classici, arricchita da finti conci in rilievo e da archi ribassati oltre ad un’infinità di finestre affacciate sul mare.

L’ Hennebique fu costruito nel 1901. È un edificio gigantesco che prende il nome dal suo progettista François Hennebique, inventore della tecnica del calcestruzzo armato. È stato il primo progetto architettonico in Italia ad essere costruito con quel sistema all’epoca appena brevettato, poi applicato anche per la costruzione del Lingotto di Torino. Per questo motivo è vincolato.

