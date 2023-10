Vaia Valtrebbia chiusa per il rischio che crolli un muraglione di cemento. Cambiano anche i percorsi dei bus Amt

Via Valtrebba è interrotta all’altezza del civico 94, anche in correlazione con con le forti precipitazioni previste per questa sera e per i prossimi giorni

Il sopralluogo condotto a seguito di una segnalazione da Vvf, Protezione Civile e Polizia locale ha consigliato la chiusura della strada per precauzione. La sospensione del traffico lungo un tratto di circa 50 metri della via.

A seguito dell’interdizione al traffico veicolare, da oggi le linee 480, 482 e 680 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 480

Direzione Brignole: i bus, in partenza dal capolinea di Sant’Eusebio, ripercorrono via Mogadiscio e proseguono in direzione viale Thaon di Revel.

Direzione Sant’Eusebio: percorso regolare.

Linea 482

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti in via Val Trebbia, all’altezza della fermata via Val Trebbia/Case Rosa, invertono il senso di marcia ed effettuano capolinea provvisorio.

Direzione Brignole: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Val Trebbia, via Val Fontanabuona, via Mogadiscio, dove riprendono percorso regolare.

Linea 680

Direzione Sant’Eusebio: percorso regolare.

Direzione Brignole: i bus, in partenza dal capolinea di Sant’Eusebio, ripercorrono via Mogadiscio, proseguono per via Val Fontanabuona, via Val Trebbia, dove all’altezza della fermata via Val Trebbia/Case Rosa invertono il senso di marcia, continuando per via Val Trebbia, via Val Fontanabuona, via Mogadiscio, dove riprendono regolare percorso.

