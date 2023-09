Giornate europee del Patrimonio, con il MiC nell’abbazia di San Giuliano e nella Galleria della Rovinata dell’Acquedotto storico

Il segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Liguria propone al pubblico alcuni eventi che, come ormai consuetudine da qualche anno, avranno luogo presso due siti genovesi particolarmente amati, l’Acquedotto storico e l’abbazia di San Giuliano

ABBAZIA DI SAN GIULIANO

Sabato 16 settembre e sabato 7 ottobre: due aperture straordinarie dell’abbazia consentiranno di percorrerne i settori finora restaurati e di fruire di visita guidata condotta da storici dell’arte e architetti del Segretariato alle ore 15 e 16.30. L’ingresso sarà libero, fino a esaurimento posti.

Sabato 23 settembre, in occasione delle GEP Giornate Europee del Patrimonio, quest’anno ispirate allo slogan Patrimonio InVita, nel chiostro dell’abbazia si svolgerà un pomeriggio musicale animato dall’intervento dell’Ensemble vocale del Liceo “Sandro Pertini” di Genova.

L’ingresso sarà gratuito ma è obbligatorio prenotarsi: scrivere a

sr-lig.comunicazione@cultura.gov.it entro le ore 12 di venerdì 22/9, specificando numero dei partecipanti e fornendo un recapito telefonico.

ACQUEDOTTO STORICO

Domenica 17/9, domenica 24/9: funzionari del Segretariato regionale esperti del settore guideranno i partecipanti in una visita guidata dal titolo Gli interventi dell’Ottocento e la “Galleria della Rovinata” progettata da Carlo Barabino.

Si presenterà anche occasione per approfondimenti tematici sul dissesto idrogeologico a cura di esperti di Arpal Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure.

Le visite guidate si svolgeranno in due turni con avvio alle ore 14.30 e 16.

Il ritrovo per la partenza è in Salita Ruinà, parcheggio Via dei Filtri.

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria utilizzando la piattaforma Eventbrite.it e cercando il titolo dell’Evento: La via dell’Acquedotto storico di Genova.

Si raccomanda di indossare scarpe basse e impermeabili. In caso di pioggia L’Evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Per info sulle GEP Giornate Europee del Patrimonio 2023 consultare il sito istituzionale del Ministero della cultura

Sull’abbazia di San Giuliano è stato pubblicato un volumea cura di Cristina Bartolini, L’abbazia di San Giuliano a Genova, Sagep Editore, Genova 2019. È disponibile online, inoltre, un Ciclo di videoincontri “Racconti da San Giuliano“, promosso in partenariato con la Biblioteca Universitaria di Genova, fruibile a questo link.

L’Ensemble Vocale del Liceo Musicale Pertini di Genova è formato da studenti delle classi III, IV e V ed ex studenti del percorso liceale ad indirizzo musicale. Tutti gli studenti, oltre alla formazione data dalla musica d’insieme, vocale e strumentale, studiano due strumenti, ed alcuni di essi canto.

L’Ensemble ha già avuto modo di esibirsi a Genova (Teatro Carlo Felice, Auditorium “E. Montale”, Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, Cattedrale di S. Lorenzo, Santuario di N. S. di Montallegro, Oratorio di S. Filippo,…), a Cluj-Napoca e a Bucarest in Romania, a seguito di gemellaggi con i licei “Baritiu” di Cluj-Napoca, “Dante Alighieri”, “Enescu” e “Neculce” di Bucarest, in occasione della Settimana Internazionale della Lingua Italiana 2022 e della Settimana Dante 2023, sostenute dalla Società Dante Alighieri di Bucarest e dall’Associazione degli Italiani di Romania, e ad Amman in Giordania, grazie all’Ambasciata Italiana e al programma culturale che l’Ambasciata stessa sostiene ad Amman per ampliare la conoscenza della tradizione, della cultura e del talento italiano, in occasione di un evento a cui ha partecipato anche l’Ensemble vocale e strumentale del National Conservatory of Music di Amman. Recentemente (luglio 2023) si è esibito in Svezia. Prossimi concerti sono previsti in Francia/Bretagna (agosto 2023), Stati Uniti (ottobre 2023) e Croazia (novembre). A giugno l’Ensemble è risultato vincitore del primo Premio assoluto (premio Abbado) nel concorso indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

L’Acquedotto storico di Genova è inserito in una parte della periferia urbana della città ricca di valori paesaggistici e storici. Costruito, modificato e ampliato in varie epoche storiche per adattarsi alle esigenze della popolazione, a seguito di fenomeni idrogeologici, attraverso la realizzazione di percorsi e opere ingegneristiche progettati e realizzati per il funzionamento di quella che può essere definita come una grande macchina dell’acqua.

ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

http://www.arpal.liguria.it https://allertaliguria.regione.liguria.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...