Salone Nautico, eventi del fuori salone: concerto “Piano Sky”, silent disco, musica di Radio 105 a De Ferrari e anni ’90 al Porto Antico

Si inizia venerdì 22 settembre, da piazza Fontane Marose, con un concerto di pianoforte a 6 metri da terra, da ascoltare con il naso all’insù. La serata proseguirà con l’aperitivo “in blue”, da scoprire negli atri dei palazzi dei Rolli e in tutta via Garibaldi. Poi la “silent disco”, dalle 22:30 fino alle 2:00, sempre in via Garibaldi

Un assolo di piano “sospeso” in cielo, la “silent disco” in via Garibaldi, concerti al Porto Antico, la musica in piazza di Radio105, mostre, aperitivi a tema, per valorizzare Genova e il suo legame con il mare e con la nautica.

Come ogni anno la città si prepara al Salone Nautico, la manifestazione più attesa del mondo della nautica (a Genova per la sua 63esima edizione dal 21 al 26 settembre), con il ricco calendario di eventi del “Fuori Salone”, che si aprirà venerdì 22 settembre, da piazza Fontane Marose, con lo spettacolo “Piano Sky”, un concerto di pianoforte, insolito ed elegante, a 6 metri da terra, da ascoltare con il naso all’insù. La serata proseguirà con l’aperitivo “in blue”, da scoprire negli atri dei palazzi dei Rolli e in tutta via Garibaldi. E poi la “silent disco”, dalle 22:30 fino alle due, sempre in via Garibaldi: 1500 cuffie offerte dal Comune di Genova per ascoltare la musica di tre Dj, creando l’effetto di una strada piena di persone che ballano nel silenzio.

Sabato 23 settembre il Porto Antico ospiterà “I’m blue…Voglio tornare negli anni 90”, un concerto dedicato a famiglie, giovani e a tutti gli amanti della musica senza età.

Domenica 24 settembre sarà la volta della caccia al tesoro “Sulle onde del mare”, attraverso le vie e le piazze del centro storico, dalle 15 alle 18,30 con partenza da palazzo Tursi: in palio sfiziosi premi, ingressi per il Salone Nautico e biglietti per visitare i musei della città, tra cui il MuMa, il Galata, la Lanterna.

Grande festa, sempre domenica 24 settembre, a partire dalle 21, con il concerto di Radio 105 “105 In the City- Special event Salone Nautico” in piazza De Ferrari, durante il quale i conduttori Linda Pani e Dario Micolani introdurranno le esibizioni di Gaia, Federica, Piccolo G, Lolita, Room 9 e Big Boy. Dj set a cura di Roby Giordana.

Gli eventi del “Fuori salone” si concluderanno lunedì 25 settembre, con il concerto itinerante della banda e del coro del Liceo musicale Pertini, da piazza De Ferrari, fino a piazza Banchi dalle 16,30 alle 18,30.

Dal 21 al 26 settembre, infine, in Largo Pertini si svolgerà la mostra fotografica “Il Salone Nautico, la Liguria e il mondo” realizzata in collaborazione con il Secolo XIX.

In occasione del Salone Nautico torneranno anche i “Tour delle Botteghe Storiche”, il “Tour del Teatro Carlo Felice” e del suo Backstage e il “Walking tour” del Centro storico con ingresso ai Musei di Strada Nuova. I bus turistici effettueranno la fermata in Piazzale Kennedy, offrendo la possibilità di visitare la manifestazione e il servizio verrà rinforzato con la messa in circolo di un terzo bus e fermate in Piazzale Kennedy che avverranno ogni 20 minuti circa (primo passaggio 09:50, ultimo passaggio ore 17:35).

Chi deciderà di visitare il Salone Nautico, nei giorni della manifestazione, troverà molti altri eventi aperti in città e pronti ad essere vissuti: fino all’8 ottobre è possibile visitare la mostra “E tacquero le onde del mare. Ex voto marinai in Liguria” al Museo Diocesano; al Museo d’Arte orientale “E. Chiossone” la mostra “La grande onda. L’importanza dell’acqua nella cultura giapponese”; a Palazzo Reale “We linked passages”, maestri del 900 dalle collezioni private genovesi. Al MuMa, Museo italiano dell’emigrazione, la mostra “Vietato ai cani e agli italiani”; “Mosaic on paper-20 di mare” al Galata.

A Palazzo Ducale “Il bel Paese- fotografie di Stefano De Luigi” e la “Rassegna cinematografica sul mare”, il 22-23-24 settembre dalle ore 21.00 al Chiostro di Palazzo Ducale (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Fino a domenica 24 settembre sarà possibile visitare “Oktober fest”, birra e cibo bavarese grandi protagonisti in piazza della Vittoria, mentre in piazza Matteotti il tradizionale mercatino “Campagna amica”.

La biblioteca R. Benzi, giardini di piazza Odicini, ospita l’esposizione fotografica per il Salone Nautico “Le officine del mare”, mentre alla biblioteca Saffi: “63° Salone Nautico, bibliografia intorno al tema del mare e delle imbarcazioni”.

In occasione del Salone Nautico tante anche le iniziative dei Civ di Confcommercio. Civ Sestiere Carlo Felice organizza 2 eventi: la manifestazione “Macchine d’epoca per le vie del Civ” sabato 23 dalle 15 alla mezzanotte in via Roma e Galleria Mazzini, e “Serate in blu”, sempre sabato 23 dalle 17 alle 23 tra via Roma, via XXV Aprile, Largo San Giuseppe e Galleria Mazzini con spettacoli musicali con sassofonista, violinista e Dj set con consolle e casse musical. Civ il giardino di Cesarea dal 21 al 25 organizza animazione musicale in via Cesarea, mostra mercato di prodotti da giardino e prodotti tipici, apericena in musica e sabato 23 esibizione della banda musicale ed eliminatorie del Campionato mondiale del Pesto tra i CIV.

Civ Carignano organizza “Street food Carignano e 500 fest” sabato 23 settembre in piazza Rocco Piaggio dalle 8 alle 23, evento di street food con raduno di 500 storiche e mercatini artigianali in via Corsica.

Sabato 23 settembre si terrà “Sportability day 2023”, all’impianto sportivo “La Sciorba”, evento organizzato da “Stelle nello sport” con il patrocinio del Comune di Genova e Regione Liguria.

«Anche quest’anno- dichiara la consigliera delegata ai Grandi eventi del Comune di Genova Federica Cavalleri- abbiamo deciso di portare il Salone in città, con una serie di eventi e appuntamenti dedicati a residenti e turisti, per far sì che il Salone Nautico sia, oltre che la manifestazione del mondo della nautica più attesa dell’anno, anche un momento di festa per l’intera città. Non mancherà la musica, che da sempre fa da colonna sonora ai nostri grandi eventi, in particolare riascolteremo gli anni 90 al Porto Antico. Faremo ballare i giovani con la “Silent disco”, assisteremo ad un concerto di pianoforte a 6 metri di altezza, da ascoltare con il naso all’insù; percorreremo le vie del centro storico con la banda e il coro del Liceo Pertini e con la caccia al tesoro a tema faremo scoprire la storia e lo stretto legame che Genova ha sempre avuto con il mare. Invitiamo genovesi e turisti a visitare i nostri musei e il nostro centro storico così ricco di attrattive».

«Anno dopo anno gli eventi collegati al Salone Nautico sono sempre più numerosi, interessanti e di grande richiamo per tutti coloro che vengono a Genova- dichiara Augusto Sartori assessore al Turismo e ai Grandi Eventi della Regione Liguria- Questa edizione sarà straordinaria, non solo per l’offerta proposta a tutti gli appassionati del settore ma anche per la cornice urbanistica, quella del nuovo Waterfront, che proietta tutta la kermesse nel futuro. Queste iniziative, con attività culturali e musicali di grande rilievo rivolte ai ragazzi, alle famiglie e a tutti i visitatori, rendono sempre più il Salone Nautico parte integrante della città, a sottolineare la grande qualità di tutta la manifestazione».

«E’ con immenso piacere- dice Paolo Salvaderi, AD RadioMediaset- che affianchiamo ancora una volta il nome della radio ammiraglia del nostro Gruppo – Radio 105 – ad un importante evento che ha luogo a Genova. La proficua collaborazione con Regione Liguria e con il Comune di Genova è per noi motivo di orgoglio; qui ormai ci sentiamo a casa. Domenica la serata “105 In The City” prenderà il via alle 21 e si svilupperà attraverso diversi momenti con il comune denominatore della musica più forte. I nostri conduttori Linda Pani e Dario Micolani introdurranno le esibizioni di Gaia, Federica, Piccolo G, Lolita, Room 9 e Big Boy che faranno cantare tutto il pubblico di Piazza De Ferrari. Il dj set di Roby Giordana firmato Radio 105 penserà al resto».

«Dopo l’esperienza di Ocean Race e con gli spazi espositivi, quest’anno ampliati e rinnovati grazie al progredire dei lavori del waterfront, siamo “superbamente” orgogliosi – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – di mettere a disposizione anche i nostri spazi storici in occasione del concerto di sabato 23. Il bigo, i magazzini del Cotone, l’Acquario, le centinaia di imbarcazioni ormeggiate e le navi da crociera sullo sfondo saranno la scenografia del concerto dedicato alla musica degli anni ’90. Quale luogo migliore per raccontare Genova regina del mare?».

«Quest’anno lo stand di Camera di Commercio, Regione e Comune di Genova all’interno del salone si trasforma in un grande lounge, che sarà animato tutti i giorni, dalle 12 alle 13, dai Bartender Genova Gourmet – il marchio registrato e garantito dalla Camera di Commercio – che prepareranno cocktail e bevande a tema con i prodotti del territorio valorizzando la storica figura del bartender, nata a bordo delle navi genovesi- dice Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova- Inoltre, il 22 settembre ospiteremo, nel Palazzo della Borsa, la cerimonia di premiazione il Design Innovation Award, il Premio istituito da Confindustria Nautica e Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova attraverso i loro più recenti prodotti: anche a questa serata saranno chiamati a partecipare gli operatori – Bartender e Ristoratori – aderenti ai marchi Genova Gourmet , che prepareranno un menù all’altezza dell’occasione , rigorosamente con prodotti e bevande certificate del territorio».

«Come ogni anno- dice Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova- anche in questa edizione la nostra Associazione partecipa con entusiasmo agli eventi del “Fuori Salone” con i nostri CIV, che animeranno il territorio cittadino con un calendario ricco di eventi collaterali, con lo spirito di fare conoscere a cittadini e turisti quel patrimonio di ricchezze, peculiarità della nostra città, rappresentate dalle nostre attività commerciali che animano il territorio e da sempre contraddistinte da una vocazione marinara e pertanto in stretto legame con il meraviglioso mondo della nautica».

«Ringraziamo il Sindaco Marco Bucci e il Comune di Genova – dichiara Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica- per aver organizzato un programma di eventi in città nei giorni del 63° Salone Nautico Internazionale. Un’iniziativa che conferma lo stretto legame tra la città e il Salone Nautico e la grande capacità di attrazione turistica che Genova ha dimostrato in questi ultimi anni».

