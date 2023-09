Busalla, assemblea pubblica per chiedere l’automedica h24 e 7 giorni su 7

Appuntamento il 14 settembre alle 20:30 presso la sala del Circolo Liberi Operai del comune dell’Alta Valle Scrivia. Insieme ai cittadini parteciperanno le pubbliche amministrazioni della vallata e le associazioni. Il via alla sperimentazione risale al 2017 e attualmente funziona solo 5 giorni su 7 (nei feriali) e solo fino alle 20:00 L’ultima vita salvata risale a due settimane fa

Promotori dell’iniziativa che vuole aprire la discussione sul tema sono Fabio Russo della pagina Facebook “BusallaInforma” e Giuseppe Coniglio, presidente della locale Croce Verde.

Russo ricorda come è nata la sperimentazione che va avanti dal 2017 e chiarisce gli obiettivi dell’assemblea. Nel 2017 una petizione aveva convinto le istituzioni ad avviare il servizio in via provvisoria dopo che era stato chiuso il pronto soccorso a Busalla. La sperimentazione prevede l’operatività dell’automedica 5 giorni su 7 (i feriali) e si ferma alle 20:00.

«Questa assemblea – spiega Russo – vuole cercare di sensibilizzare e di mobilitare la cittadinanza per riportare una sanità emergenziale dignitosa h24 e 7 giorni su 7. Solo due settimane fa un ragazzo, grazie all’intervento dell’automedica, è riuscito a salvarsi quando aveva in corso un principio di soffocamento. Se non ci fosse stata questa automedica sarebbe finita in tragedia. Come lui, tanti anni hanno avuto salva la vita grazie a questo servizio. All’assemblea saranno anche presentati i dati dell’attività dell’automedica. Da quando è stato chiuso il pronto soccorso di Busalla non possiamo permetterci di stare male al sabato e alla domenica e neanche dopo le 20:00. Non c’è l’ospedale, non c’è un pronto soccorso, c’è un punto di prima accoglienza per fortuna creato con dei volontari, ma non è sufficiente. La a guardia medica non fa emergenza, non è attrezzata e strutturata per fare emergenza. Serve l’automedica 7 giorni su 7 e per 24 ore al giorno».

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...