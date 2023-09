Dal 29 settembre a Villa Bombrini torna il Genova Beer Festival di Papille Clandestine

Più spazi dentro e fuori la villa per poter vivere il festival con qualsiasi condizione meteorologica, più birrifici artigianali (19) per oltre 150 birre alla spina, 12 stand gastronomici e la novità di un produttore di sidro artigianale

Tutto pronto per la settima edizione del Genova Beer Festival, la manifestazione dedicata alle migliori birre artigianali liguri e italiane, organizzata dall’APS Papille Clandestine.

L’appuntamento da segnare in agenda è: venerdì 29 settembre (ore 18-01), sabato 30 settembre (ore 12-01) e domenica 1 ottobre 2023 (ore 12-22) a Villa Bombrini di Genova Cornigliano (via Muratori 5).





Come sempre, un fitto programma di degustazioni, lab e conferenze accompagnerà le degustazioni e le visite guidate alla Villa. Il festival si conferma anche a misura di famiglia, con i laboratori dedicati ai bambini che si terranno nei pomeriggi di sabato e domenica.



“La birra artigianale sta per compiere 30 anni ed è ormai entrata nella vita quotidiana di molti consumatori. Il Genova Beer Festival vuole raccontarne storie e tendenze e offrire agli appassionati momenti di approfondimento e di contatto con i mastri birrai. Tra gli eventi ci piace sottolineare il consueto appuntamento con gli homebrewers, i laboratori di abbinamento e l’incontro conferenza dedicato alla filiera agricola della birra italiana, che vedrà la partecipazione di Teo Musso di Baladin e altri birrifici presenti al festival che ricavano dalle loro coltivazioni parte degli ingredienti utilizzati nelle ricette” raccontano gli organizzatori del Genova Beer Festival.





LE BIRRE

Il focus sono le birre artigianali, che saranno protagoniste grazie a 19 birrifici provenienti da tutta Italia. Quattro novità assolute nella lista dei birrifici: sono Cantina Errante (Barberino Tavarnelle – FI); Piccolo Birrificio Clandestino (Livorno); Podere La Berta (Brisighella, RA) e WAR (Cassina De’ Pecchi MI). Alcuni graditi ritorni con i birrifici che hanno partecipato in passato al festival: MC77 (Serrapetrona, MC); Troll (Vernante, CN).



Da fuori Liguria arriveranno Birrificio Mastino (San Martino Buon Albergo, VR); Brewfist (Codogno, LO); Canediguerra (Alessandria); Eastside Brewing (Latina, LT); Kamun (Predosa, AL); RentOn (Fano – PU) e Sagrin (Calamandrana, AT).



A Villa Bombrini ci sarà come sempre il meglio della produzione ligure, con Altavia (Quiliano, SV); Birrificio Finalese (Finale Ligure, SV); Fabbrica della Birra Busalla (Busalla, GE); Maltus Faber (Genova), Nadir (Sanremo, IM) e Taverna del Vara (Torza, SP).



Per la prima volta avremo anche un produttore di sidro, Eranomele (Buscate, MI), per conoscere meglio questo prodotto frutto della fermentazione delle mele.

IL FOOD

Ad accompagnare le birre, una proposta gastronomica “local” pensata per l’abbinamento con malti e luppoli, che pensa a tutte le esigenze. Tanti gli stand confermati, dalle trofie al pesto de Il Genovese; il gulash e la cucina dell’Est della Piccola Birreria Kowalski; gli hamburger del Masetto; i ravioli di Raviolhouse; le jacket potatoes della Patateria Genovese; le focacce speciali del Pane dell’Anno 1000; il pulled pork e le altre specialità a base maiale di Pork Spot; le proposte della Tenuta Golfo Paradiso (Pieve Ligure, GE); il cioccolato e il gelato di Viganotti; gli specialty coffee di Tazze Pazze. Attenzione anche alla proposta vegana con Jaa Nù Vegan Food e al barbecue con Dealti Macelleria.



INFO PRATICHE

La formula resta quella a gettoni, che saranno l’unica moneta utilizzabile all’interno del festival (anche per gli stand gastronomici). I gettoni danno diritto a 15 cl o 30 cl di birra. La donazione minima che dà diritto al bicchiere della manifestazione, necessario per le consumazioni, è di euro 8. La donazione all’ingresso può essere pagata con carte elettroniche, mentre per i gettoni di consumazione è necessario il pagamento in contanti.

Ricordiamo che il regolamento di Villa Bombrini ammette l’ingresso dei cani al guinzaglio nelle aree all’aperto.



Se vuoi saltare la coda all’ingresso:

https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/257321-genova-beer-festival-2023.htm



IL PROGRAMMA

Come sempre ricco il programma di eventi tra laboratori, degustazioni e conferenze per conoscere meglio tutti gli aspetti del mondo birrario.

Il numero di posti a disposizione è limitato: per informazioni e prenotazioni guarda sul sito Genova Beer festival



Venerdì 29 settembre

19.00. Degustazione guidata con Zena Pub Crawlers.



Sabato 30 settembre

14.00 -. 18.00. Area Lab bimbi a cura de La Giostra della Fantasia

15.00 – 16.00. Alla scoperta del sidro. Laboratorio

16.00. Visita guidata a Villa Bombrini

17.00-18.00. Luppolo lì, luppolo là: laboratorio a cura di Simone Cantoni

19.00–20.00. Degustazione di birra in abbinamento con formaggi a cura di ONAF (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio)



Domenica 1 ottobre

12.00-14.00. Meeting homebrewers

14.00-18.00. Area Lab bimbi a cura de La Giostra della Fantasia

16.00. Visita guidata a Villa Bombrini

15.00-16.30. Laboratorio di degustazione con alcuni tra i migliori chef del genovesato che proporranno i loro piatti in abbinamento con le birre presenti al Genova Beer Festival

17.00-18.30. La Filiera Agricola della birra. Conferenza con Teo Musso, fondatore di Baladin e presidente Consorzio Birra Italiana.

