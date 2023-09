Catena umana di 10mila persone sulla costa tra Albisola e Spotorno per dire “no” al rigassificatore

C’erano ambientalisti, cittadini, albergatori, altri operatori del settore del turismo. Anche Fabio Fazio contro la nave: «Il Savonese torna indietro di 10 anni». Toti: «Il processo di autorizzazione del rigassificatore di Vado Ligure, a differenza di quelli di Piombino e di Ravenna, avrà una valutazione di impatto ambientale ministeriale»

Il rigassificatore, che ora si trova a Piombino, dal 2026 sarà al largo della costa del savonese. Tra gli oppositori c’è chi paventa rischi ambientali e chi sostiene che sarà un sanno per il turismo e un appesantimento per il traffico e, quindi, per la vivibilità della zona.

«La nave in questione – ha spiegato il presidente della Regione e commissario per il rigassificatore Giovanni Toti – stazionerà in uno spazio di mare dove già oggi sostano ogni anno centinaia di navi, alcune delle quali trasportano materiali ben più problematici del Gnl, gas che, al contrario del più instabile Gpl, comporta pochissimi problemi di sicurezza e quasi nessun problema ambientale»-

Toti, in risposta a Fabio Fazio, ha detto, tra le altre cose, che «In alcune delle baie più belle della regione, come ad esempio Riva Trigoso, convivono cantieri navali importanti e turismo. Sestri Levante e la sua Baia del Silenzio sono lì a pochi passi. Ancorato a terra, e non in mezzo al mare – prosegue il presidente Toti – esiste da 40 anni un rigassificatore nel golfo di Spezia: questo non ha impedito a Lerici, Tellaro, Porto Venere, le Cinque Terre di diventare luoghi turistici tra i più frequentati d’Italia».

In risposta alle critiche del sindaco di Savona Marco Russo al progetto presentato da Snam, Toti ha risposto: «Attraverso il progetto di riposizionamento della nave rigassificatrice al largo della costa di Vado Ligure stiamo lavorando per far fronte alla crisi energetica, occupazionale e sociale che affligge tutto il Paese e che mette in ginocchio anche le famiglie e le imprese liguri. Il sindaco Russo invece è ossessionato dalla polemica politica sterile, senza alcuna proposta concreta migliorativa. È doveroso fornire a tutti i cittadini certezze sul fatto che non vi siano rischi e su questo sono i fatti a parlare chiaro: il processo di autorizzazione del rigassificatore di Vado Ligure, a differenza di quelli di Piombino e di Ravenna, avrà una valutazione di impatto ambientale ministeriale, passaggio che i rispettivi commissari Stefano Bonaccini ed Eugenio Giani non hanno dovuto compiere perché la legge non lo prevedeva. Questo significa che l’impianto vadese avrà garanzie di sicurezza ambientale e urbana nettamente maggiori rispetto a tutti gli altri».

Secondo il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello «il rigassificatore deve rimanere a Piombino».

«La “marea umana” che oggi pomeriggio ha invaso un intero litorale, da Albisola a Spotorno, per esprime in modo democratico il proprio dissenso è un segnale enorme che dovrebbe svegliare chi governa, in particolare il presidente Toti, per chiedersi se il progetto del Rigassificatore, che sta imponendo al territorio savonese ha ancora un senso – dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello -. La protesta di oggi ha ribadito che un territorio unito vuole difendere il proprio mare e la riconquistata vocazione turistica del suo territorio. Siamo dalla parte giusta. Toti ascolti i cittadini, le associazioni e le categorie economiche».

