Due uomini nell’armadio: non erano gli amanti, ma i ladri. Arrestati dalla Polizia

Una scena da vignetta d’antan è avvenuta in via Sturla: a entrare in camera, però, non è stato un coniuge tradito, ma i poliziotti. E nell’armadio, nascosti tra i vestiti, hanno trovato due ladri che speravano, così di farla franca

A dare l’allarme, insospettiti dai rumori che provenivano dall’appartamento che in quel momento doveva essere vuoto per l’assenza dei residenti, sono stati i vicini, che hanno chiamato il 112. Le volanti sono arrivate che i ladri erano ancora all’interno della casa. I poliziotti hanno provato a suonare, per sincerarsi che i rumori non fossero generati dai proprietari nel frattempo tornati nell’abitazione, ma nessuno ha aperto.

Hanno, quindi, chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco per aprire la porta. Quando gli agenti sono entrati, la casa era a soqquadro, chiara indicazione del passaggio dei predoni, ma di questi ultimi non c’era alcuna traccia. I poliziotti non si sono dati per vinti e hanno cercato ovunque, anche nell’armadio.

Quando hanno aperto le porte si sono accorti che all’interno, tra gli abiti, c’erano i due malviventi, ancora con le mani fasciate in calze per evitare di lasciare impronte. Con loro avevano tutto l’armamentario utile a scassinare la porta di casa. La coppia di topi d’appartamento, uno di 34 e uno di 37 anni, è finita in manette.

In copertina: foto di repertorio

