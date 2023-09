Trasloco dello Zapata alla Fortezza, Pd e Rossoverdi: «Ennesima decisione della giunta Bucci calata dall’alto»

Il gruppo Pd e il gruppo Lista Rosso Verde del Municipio Centro Ovest: «Veniamo a conoscenza oggi, dalla stampa, della decisione presa dal Comune in data 25 agosto, una scelta di collocazione che sin da subito non era gradita né al Municipio Centro Ovest né al Centro Sociale Zapata poiché non compatibile con tutte le attività sviluppate da quest’ultimo»

«Veniamo a conoscenza, ancora una volta, dalle pagine della stampa cittadina del trasferimento del Centro Sociale Zapata presso i fondi di Villa Grimaldi La Fortezza – dicono ai due partiti -. Un’altra decisione calata dall’alto da parte della Giunta Bucci su Sampierdarena, senza alcuna condivisione con l’istituzione municipale, la quale sin da subito si era attivata avanzando due ipotesi (l’ex bocciodromo di San Benigno ed un capannone in via Sampierdarena) su una nuova collocazione per il Centro Sociale Zapata attraverso una mozione della maggioranza ed approvata in Consiglio. Leggiamo dalla stampa che le proposte effettuate dal Municipio Centro Ovest, e sostenute dal Centro Sociale Zapata, siano state scartate poiché impraticabili, ma ad oggi non abbiamo riprova di tale impercorribilità non essendo stati coinvolti in tale procedimento».

«Nel silenzio totale – proseguono Pd e lista Rossoverde – la Giunta Bucci consegna a Sampierdarena un’ulteriore scelta sbagliata e senza alcuna condivisione con il territorio, scartando ipotesi che continuiamo a sostenere essere le più idonee per la collocazione del Centro Sociale Zapata e per lo sviluppo delle proprie attività sociali e ricreative. Stupisce l’arrendevolezza della Giunta Bucci di fronte alla possibile richiesta di passaggio dell’ex bocciodromo di San Benigno dal demanio marittimo al Comune e, in particolar modo, stupisce il silenzio della Civica Amministrazione rispetto alla sua destinazione d’uso quale centro di prima accoglienza per richiedenti asilo. In seguito all’ennesima decisione sbagliata di questa Amministrazione Comunale, senza alcuna condivisione con il Municipio, non crediamo alle continue bugie dell’assessore Pietro Piciocchi, e sempre smentite dai fatti, in merito alla ricerca di una futura collocazione definitiva e idonea alle attività dello Zapata».

