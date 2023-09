“50&Più per i tuoi occhi”, screening gratuito per valutare la salute della vista

L’Associazione 50&Più Genova riprende l’attività dopo la pausa estiva con uno screening gratuito per valutare la salute degli occhi. Sabato 9 settembre 2023, dalle ore 10 alle 17 in via Cesarea, davanti al Teatro della Gioventù, si svolgerà “50&Più per i tuoi occhi”. L’iniziativa è realizzata insieme al Comitato Macula e alla Clinica Oculistica dell’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS – Di.N.O.G.Mi. Università di Genova. Grazie al supporto di Massimo Nicolò, professore associato presso la Clinica Oculistica di Unige, verrà effettuata una campagna di prevenzione volta a identificare precocemente l’eventuale insorgenza di complicanze legate alla retina

Tale campagna è rivolta a tutti i soci di 50&Più e ai cittadini genovesi che abbiano superato i 50 anni; verrà quindi effettuato l’esame strumentale OCT (tomografia ottica a radiazione coerente), non invasivo, che fornisce immagini a elevata risoluzione e la scansione a strati della retina. Per facilitare lo svolgimento degli accertamenti, sono aperte le prenotazioni al numero 375 5378678 di SOS Macula. Controllare i propri occhi con questo specifico esame permetterà di capire in maniera precoce l’eventuale insorgenza di malattie che molto spesso rimangono silenti fino a quando non diventano invalidanti. Ciò accade quando si verifica una particolare condizione chiamata ipovisione, una minorazione visiva irreversibile con crea una forte limitazione nella vita privata, sociale e lavorativa.

«Mi fa piacere sottolineare – dichiara il presidente del Comitato Macula Massimo Ligustro – che l’OCT sarà effettuata con uno strumento di altissima precisione. I risultati saranno refertati dai medici della Clinica Oculistica dell’Ospedale San Martino e in caso vengano identificate alterazioni la persona sarà subito presa in carico dalle strutture sanitarie. Teniamo ad agire con efficacia e concretezza».



La presidente di 50&Più Genova Brigida Gallinaro conclude: «La salute pubblica e il benessere delle persone che hanno più di 50 anni sono da sempre uno dei principali obiettivi della nostra Associazione. Sono soddisfatta di iniziare una nuova stagione con un’iniziativa di alta qualità scientifica che mette la prevenzione al primo posto. Dobbiamo impegnarci a non trascurare la nostra salute, per rispetto di noi stessi e dei nostri cari».



“50&Più per i tuoi occhi” è realizzato in collaborazione con la Croce Bianca che mette a disposizione un’unità medica mobile, con il CIV “Il Giardino di Cesarea” che fornisce a titolo gratuito gli spazi, e con il locale Just Balilla che garantisce l’uso delle utenze elettriche necessarie allo svolgimento delle attività.

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. http://www.spazio50.org. Informazioni alla mail di 50&Più Genova 50epiu.ge@50epiu.it

Il Comitato Macula nasce nel 2020 con l’intento di dare un volto e un’identità a tutti coloro che soffrono di maculopatia, per vedere riconosciuti i loro diritti a ricevere una diagnosi in tempi certi e le cure migliori, oltre che per promuovere la conoscenza e la ricerca in questo settore dell’oculistica.

In copertina: foto di repertorio

