Terminal traghetti, Pandolfo (Pd): «In stato di degrado per scarsa pulizia e mancanza di servizi»

Il consigliere comunale Dem: «Rispetto poi alle condizioni notturne che fanno del Terminal un dormitorio, il Comune metta in atto, coi Servizi sociali un piano per dare supporto ai senza fissa dimora»

Quale biglietto da visita turistico offre per la città di Genova un Terminal Traghetti nell’attuale stato di degrado? Decisamente pessimo. A poco o nulla servono i grandi proclami di questi anni a sostegno del turismo dell’amministrazione Bucci: la situazione persiste nel tempo e nessuna azione è stata intrapresa finora per affrontare i problemi che la caratterizzano. Le attività commerciali spesso chiuse, non sono incentivate dagli Enti a tenere aperti gli esercizi maggiormente, la mancanza di quei servizi tipici di queste aree che rendono più confortevoli le attese, la scarsa pulizia e un uso improprio degli spazi, queste alcune delle criticità irrisolte che cittadini, turisti e lavoratori che frequentano l’area si trovano ad affrontare ogni giorno.

“Sono necessarie azioni corali di manutenzione, lavori pubblici e di supporto coi servizi sociali per lavorare sulle problematiche che affliggono il Terminal Traghetti” dichiara il Consigliere Alberto Pandolfo (PD). “L’Amministrazione Comunale, in dialogo con l’Autorità di Sistema Portuale e il mondo del commercio, affronti una volta per tutte una questione troppo a lungo dimenticata, che poco onore fa alla città che il Sindaco Bucci vorrebbe meta di turismo internazionale, salvo poi lasciare ingovernate situazioni di degrado come quella del Terminal Traghetti. Rispetto poi alle condizioni notturne che fanno del Terminal un dormitorio, il Comune metta in atto, coi Servizi sociali un piano per dare supporto ai senza fissa dimora”. Gruppo consiliare PD Comune di Genova

