Valletta Carbonara: consegnato il cantiere per l’avvio dei lavori di rigenerazione dell’area verde

Il progetto prevede la ristrutturazione e il mantenimento delle aree verdi: tutta valletta sarà accessibile alle persone con disabilità. Saranno realizzati: un ristorante, spazi per il coworking all’interno della grande serra e un percorso immerso nella natura. Verranno mantenute e restaurate le serre storiche, verranno mantenute parzialmente e ristrutturate le serre a pettine. Sarà inoltre prevista la realizzazione di un’area sportiva, con due campi da paddle e un campo da beach volley

Il progetto, in collaborazione tra Comune di Genova e Asp Emanuele Brignole, proprietario dell’area, riguarda il recupero e la valorizzazione del parco di Valletta Carbonara e si sviluppa su 18 mila metri quadrati, nella parte nord dell’Albergo dei Poveri, in corso Dogali. Restauro anche per le cinque serre storiche

La progettazione esecutiva è firmata dallo studio di progettazione Dodi Moss, specializzato in progetti di riqualificazione urbana su tutto il territorio nazionale. Incarico ricevuto dall’impresa appaltatrice HW Style srl

Consegnato il cantiere per i lavori di restyling di Valletta Carbonara. L’intervento, di cui Sviluppo Genova spa è stazione unica appaltante, rientra tra quelli della Proposta pilota di rigenerazione del centro storico presentata dal Comune di Genova nel 2021 e che hanno ottenuto il finanziamento da parte del ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili nell’ambito del PINQuA – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare-PNRR M5.C 2.I 2.3.

Alla consegna del cantiere, che si è svolta ieri all’Albergo dei Poveri, hanno partecipato, oltre ai tecnici, gli assessori comunali al Verde Mauro Avvenente e alle Politiche sociali Lorenza Rosso, in rappresentanza di Regione Liguria l’assessore allo Sport Simona Ferro.

«Si tratta di un intervento che rilancerà un polmone verde storico nel cuore della città, appena alle spalle del centro storico – dichiara l’assessore comunale Avvenente – la Valletta ormai da tempo si trovava in una situazione di parziale degrado. Grazie al progetto, finanziato da fondi Pnrr che l’amministrazione comunale ha saputo intercettare, finalmente questo sito particolarmente caro ai genovesi avrà una nuova vita e siamo certi che potrà diventare un polo attrattivo per tutta la città, dove trascorrere del tempo libero, immergersi nella natura, nel cuore di Genova. Inoltre, lo storico vivaio comunale manterrà alcune funzioni di servizio ad esempio per il rimessaggio delle piante a cura di Aster, coniugando così varie funzionalità pubbliche».

«Ho partecipato con grande piacere alla cerimonia di apertura del cantiere di Valletta Carbonara in rappresentanza di Regione Liguria – dice l’assessore regionale Ferro – Parliamo di un’opera davvero importante della quale i cittadini attendono la realizzazione da troppo tempo. Non posso che rivolgere i miei complimenti all’amministrazione del Comune di Genova e all’architetto Marco Sinesi. Una volta terminati i lavori, genovesi e turisti potranno finalmente tornare a vivere quest’area. In bocca al lupo all’impresa HW Style, che avrà il compito di rendere Genova ancor più bella e attrattiva».

«Oggi per l’Emanuele Brignole è una giornata storica perché si inaugura l’apertura del cantiere di Valletta Carbonara, un progetto fondamentale per il quartiere e per la città perché finalmente Genova avrà un’area verde utile a tutti quanti – commenta il commissario straordinario Asp Emanuele Brignole Marco Sinesi – Questo progetto è decisamente alternativo perché al posto di costruire toglie delle costruzioni e dà dei servizi alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno utilizzare questi meravigliosi spazi alle spalle dell’Albergo dei poveri».

«Sviluppo Genova è impegnata in questa grande operazione che è una delle più belle operazioni che si faranno a Genova – spiega il commissario unico di Sviluppo Genova Franco Floris – È un recupero di un’area fondamentale che rappresenta la storia botanica di questa città ma anche culturale. Per noi questo è grande impegno; ci metteremo passione, professionalità e capacità per aiutare il commissario Sinesi a raggiungere l’obiettivo di ridare quest’area a Genova entro due anni».

Mi piace: Mi piace Caricamento...