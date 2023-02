Una app per parlare direttamente dal cellulare o dal computer con i farmacisti delle farmacie comunali

Sarà possibile prenotare visite ed esami medici, richiedere i farmaci delle proprie prescrizioni mediche e parlare direttamente con il farmacista per un consiglio su ogni esigenza di acquisto attraverso una video chiamata gestita direttamente dal proprio smartphone o da personal computer

Nuova app ”La farmacia online”, sviluppata da Farmacie Genovesi, società controllata al 100% dal Comune di Genova che conta nove farmacie sul territorio genovese.

Il progetto è stato fortemente voluto e agevolato anche dall’Amministrazione Comunale, come spiega l’assessore delegato all’Indirizzo e controllo di Farmacie Genovesi S.r.l Matteo Campora: «Obiettivo dell’attuale Amministrazione Comunale è anche quello di valorizzare le società controllate, agevolandone lo sviluppo e il lancio di progetti ambiziosi e innovativi come questo. Crediamo che Farmacie Genovesi, con La Farmacia Online, compia un deciso passo nel voler essere sempre di più un punto di riferimento per tutti i genovesi nell’ambito della salute e della cura di sé stessi e dei propri cari».

«La mission di Farmacie Genovesi – dice l’amministratore unico di Farmacie Genovesi Massimiliano Cattapani – è, da sempre, quella di prendersi cura di tutti i cittadini. Con “La Farmacia Online” vogliamo farlo in un modo nuovo, attento alle nuove richieste di un’utenza sempre più desiderosa di prodotti che siano in grado di soddisfare il suo bisogno di interattività e dinamismo. La nostra app è un prodotto unico sul mercato, che si pone l’obiettivo di rendere Farmaci Genovesi ancor più vicina ai bisogni dei genovesi».

«I servizi principali dell’app “La Farmacia Online” sono sostanzialmente tre: la possibilità di prenotare visite mediche ed esami medici, quella di ordinare i medicinali della propria prescrizione medica, ricevendoli poi a casa o in farmacia e avendoli sempre sott’occhio nella propria agenda medica online e, soprattutto, il video consulto con il farmacista – spiega il direttore generale di Farmacie Genovesi Marco Rissoglio -. In particolare, questa funzionalità permetterà di attivare videochiamate live con uno dei nostri farmacisti direttamente dal proprio smartphone. Sarà come entrare in farmacia, l’utente potrà richiedere consigli utili e ordinare tutto ciò di cui ha bisogno. Vogliamo accorciare la distanza tra farmacisti e famiglie, permettendo un dialogo continuativo e diretto in tutta sicurezza, in linea con la nostra volontà di essere sempre presenti e pronti all’ascolto».

La Farmacia Online è gratis e scaricabile da Google Play Store e Apple Store.

Mi piace: Mi piace Caricamento...