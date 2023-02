Domani sindacati della scuola in piazza sotto la Prefettura contro l’autonomia differenziata

Tra le principali criticità Flc Cgil, Uil Scuola e Gilda sottolineano quella per le Regioni di avere la possibilità per ogni regione di modificare l’offerta formativa e di indirizzare risorse, programmi e strumenti favorendo di fatto le regioni più ricche a scapito delle più povere, creando un sistema di istruzione a due velocità e minando l’universalità del sistema scolastico italiano

Giovedì 23 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Flc Cgil, Uil Scuola e Gilda terranno un presidio davanti la Prefettura di Genova in Largo Lanfranco per dire no all’autonomia differenziata.

Per Flc Cgil, Uil Scuola e Gilda l’autonomia differenziata così come predisposta dal Governo «è un attacco ai diritti, un inaccettabile irrigidimento del sistema scolastico che avrà la sola conseguenza di creare tanti sistemi scolastici quante sono le regioni, aumentando le diseguaglianze tra i territori e penalizzando il diritto allo studio» spiegano in una nota.

A sostegno di questa mobilitazione è inoltre in corso una raccolta firme che ha lo scopo di preservare il sistema pubblico scolastico, coinvolgendo studenti, lavoratrici, lavoratori e la cittadinanza tutta. Lo scopo è di raggiungere le 50 mila firme necessarie a portare in Parlamento una legge di iniziativa popolare che miri a tutelare la dimensione statale e nazionale del sistema di istruzione, la programmazione e il coordinamento dell’offerta formativa, l’omogeneità sull’evoluzione della normativa e sulla contrattazione per la regolazione dei rapporti di lavoro assicurando le pari opportunità sull’intero territorio nazionale.

