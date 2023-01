Il Pd porta nella Sala Rossa le critiche al bando per lavoro volontario gratuito al Muma: «Preoccupante»

In ragione di quanto previsto dall’Art. 55 del Regolamento Comunale, si interroga il Sindaco e la Giunta in merito al bando “Volontariato civico a supporto dell’organizzazione di eventi correlati ai temi migratori presso i musei afferenti l’Istituzione Mu.MA” tramite il quale la Civica Amministrazione intende esperire, per il tramite dell’Ufficio Valorizzazione del Volontariato, (facente parte dello Staff del Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato) e in collaborazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni/Direzione Attività e Marketing Culturale, la ricerca di un volontario/a in supporto all’organizzazione di eventi correlati ai temi migratori presso i musei afferenti l’Istituzione Mu.MA, evidenziando al Consiglio Comunale di Genova le motivazioni che hanno portato alla scelta dello strumento del volontariato per una figura altamente qualificata, e non tramite un bando per figure professionali da inserire nell’organico o interne al Comune di Genova.