Dà in escandescenze e devasta vetrine e vetri delle auto. La Polizia lo ferma col taser

È successo ieri poco prima delle 21 quando l’uomo ha anche appiccato il fuoco ad alcuni cartoni. Sono intervenuti anche i Vvf

Una forza incontenibile, una rabbia cieca ha spinto l’uomo a fare numerosi danni mettendo in pericolo la propria sicurezza e quella di eventuali passanti. Anche i poliziotti hanno faticato a fermare l’uomo, in stato psichiatrico fortemente compromesso, tanto che per mettere fine alle sua furia distruttrice hanno dovuto affidarsi alle scariche elettriche del taser d’ordinanza.

Tutto è avvenuto in via Piacenza a Chiavari. Oltre alla Ps sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme appiccate dallo squilibrato ad alcuni cartoni. Parecchi danni alle vetrine della zona e a due auto prese di mira dall’uomo.

In copertina: foto d’archivio

