Incidente in via Giordano Bruno, venticinquenne soccorso in codice rosso

È successo ieri, poco prima delle 22:00 all’incrocio con via Oreste De Gaspari ad Albaro. Il ferito grave è un motociclista. Un altro incidente si è verificato nello stesso quartiere, in via Cavallotti, qualche ora dopo

Il giovane è stato soccorso dal 118 in codice rosso. Inviate l’auto medica Golf1 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese che ha trasportato il venticinquenne in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul posto, oltre agli agenti della pattuglia serale della Polizia locale, alla luce della gravità delle ferite del ragazzo, è arrivata la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Un altro incidente è avvenuto ad Albaro qualche ora dopo, all’1:30, all’intersezione tra via Cavallotti e via Caprera. Due le persone ferite, soccorse in codice rosso per dinamica. Per questo è stata inviata anche l’auto medica Golf1. Per fortuna, poi, i feriti sono risultati meno gravi del previsto. Sono stati trasportati al San Martino, uno in codice giallo (di media gravità) e uno in codice verde (a bassa urgenza). Sul posto la polizia locale del turno notturno.

