Gdf, 2.500 fuochi d’artificio illegali sequestrati: erano tutti scaduti

I Finanzieri della Tenenza di Finale Ligure, in un esercizio commerciale di Loano gestito da un cittadino extracomunitario, hanno individuato oltre duemilacinquecento articoli pirotecnici, appartenenti alla categoria F1 (fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione) ed F2 (fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati), così come definiti dal D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123, posti in vendita dopo la loro data di scadenza.