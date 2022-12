Via Posalunga, la frana torna a muoversi e minaccia le case già evacuate

Nuovo movimento franoso che incombe sulle abitazioni già evacuate nei giorni scorsi. Accertamenti in corso da parte dei Vigili del fuoco

Nei giorni scorsi erano state evacuati due residenti dei piani bassi del civico 46. Nella serata del 21 dicembre, come oggi, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Erano stati loro, mercoledì scorso, a decidere di allontanare dalle case i due residenti a scopo preventivo.

Quella sera era già stato chiesto l’intervento del geologo tramite la Protezione Civile. Anche stamattina sul posto è presente la Polizia locale. La frana non interessa la viabilità.

Stanotte, poco prima dell’una, i Vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Doge Giovanni di Murta per caduta massi.

In copertina: foto d’archivio

