Piazza Sarzano: ubriaco, orina per strada, dà in escandescenze e prende a calci l’auto della Polizia locale

È successo poco prima delle 6. L’uomo è stato accompagnato presso i locali della Pl di piazza Ortiz per l’identificazione

Probabilmente reduce da festeggiamenti natalizi che si sono prolungati fino al mattino, poco prima delle 6 un giovane, che si trovava in piazza Sarzano, nel centro storico, con alcuni amici, ha deciso di orinare per strada.

È stato visto dagli agenti della Polizia locale del servizio notturno che si sono avvicinati per sanzionare il giovane, che si trovava in stato di ebbrezza. Lui non ha reagito benissimo, gli animi si sono surriscaldati e il ragazzo ha preso a calci il veicolo di servizio della pattuglia del Pronto Intervento giunta in ausilio ai colleghi. Sul posto si sono avvicinati altri agenti del servizio notturno con l’autocella per trasportare il giovane nella sede della Polizia locale di piazza Ortiz per l’identificazione.

Sarà denunciato per resistenza e danneggiamenti e sanzionato per lo stato di ubriachezza manifesta e per aver orinato nella strada pubblica.

