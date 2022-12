A Genova un milione di euro dal Mit per sicurezza stradale

A Genova arriveranno 1.030.240,00 per migliorare la sicurezza stradale dei nostri pedoni grazie a un decreto firmato ieri mattina al Mit. Lo ha annunciato il consigliere regionale Alessio Piana con una nota

«Con il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini e il suo vice Edoardo Rixi, il cambio di passo è evidente – in una nota il Consigliere regionale della Lega Alessio Piana -. La Lega sta continuando a lavorare bene per Genova e per tutto il Paese. In totale sono stati stanziati 13,5 milioni di euro per i 14 comuni più a rischio, in base al rapporto ISTAT sugli incidenti che coinvolgono pedoni. Con queste risorse si potranno mettere in cantiere molti interventi che aumenteranno la sicurezza stradale di tutti i genovesi».

