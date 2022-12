Oggi apertura straordinaria di Palazzo Spinola. Saranno straordinariamente accese le candele della Galleria degli Specchi

Potrete anche ammirare i nuovi allestimenti delle cucine e della sala da pranzo, impreziosite dai servizi realizzati a fine Ottocento dalle manifatture Richard e Ginori donati al nostro museo da Camilla Salvago Raggi

Oggi, martedì 20 dicembre, in occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo Spinola dalle 13;30 alle 19;00, saranno eccezionalmente accese, dalle 16.30 alle 18.30, le candele della Galleria degli specchi, così da offrire al pubblico una rara occasione di vivere la magica esperienza della visita di questo storico ambiente con l’atmosfera e l’illuminazione originaria.

Ingresso con biglietto ridotto a € 5,00 (valido solo per Palazzo Spinola). Prenotazione non richiesta.

Per info: tel 0102705300, email palazzospinola@cultura.gov.it

