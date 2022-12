Bando per il servizio civile. La Croce Bianca Genovese: «Da noi 12 posti»

Anche quest’anno, in attuazione di quanto previsto dalla riforma del 2017, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I progetti riguardano uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale

È stato pubblicato nei giorni scorsi il Bando del Servizio Civile Universale (leggi qui il testo completo).

Il programma “A SCUola di solidarietà. Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria” contiene perciò i 4 progetti ANPAS che coinvolgono le pubbliche assistenze liguri, per un totale di 408 posti di Servizio civile universale in 88 sedi di attuazione dei progetti.

La scadenza del Bando è fissata alle ore 14:00 del 10 FEBBRAIO 2023

GMO – GIOVANI MINORE OPPORTUNITA’

Anche quest’anno in bando prevede la partecipazione di giovani GMO. Con il termine “giovani con minori opportunità” si è inteso riconoscere quella categoria di ragazzi che, per motivi diversi connessi alla propria specifica condizione, incontrano maggiore difficoltà a sentirsi cittadini attivi, a provare interesse per la vita sociale, ad affrontare il percorso di ricerca per accedere al mondo del lavoro.

I progetti prevedono l’impiego di giovani con bassa scolarizzazione ovvero in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore.

La candidatura ai posti riservati alle minori opportunità prevede, in aggiunta ai requisiti standard, l’autocertificazione che attesti l’appartenenza del giovane alla categoria (ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

QUALI SONO I VANTAGGI?

Sociale: essere impegnati per un anno in un progetto di grande valore sociale rivolto alla costruzione di un sistema di cittadinanza attiva e consapevole.

Formativo: un anno di formazione attiva.

Economico: è previsto un compenso mensile di €. 444,30.

PUBBLICAZIONE CALENDARI DI SELEZIONE

I calendari dei colloqui di selezione, relativi a tutte le sedi dei progetti liguri, saranno resi pubblici sull’home page del sito di Anpas Nazionale (www.anpas.org) e di Anpas Liguria almeno 10 giorni prima del loro inizio.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in deroga a quanto stabilito.

Informazioni

Ufficio servizio civile Anpas Liguria

Email: serviziocivile@anpasliguria.it

Telefono: 010.463405 (interno 202)

Sito dedicato al bando 2022: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

