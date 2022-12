Fumo in un hotel di piazza Acquaverde, il veloce intervento dei Vvf e l’impianto antincendio evitano maggiori danni – FOTO

Sul posto è accorsa in codice giallo la Croce Verde genovese, ma i militi, constata la buona salute della potenziale vittima da intossicazione da fumo e dopo averla trattata sul posto, non l’hanno trasportata all’ospedale. Nessuno è rimasto ferito o intossicato

Questo pomeriggio i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti in un albergo in prossimità della stazione Principe, in piazza Acquaverde, per la presenza di fumo.

Il principio d’incendio, sviluppatosi in una stanza, è stato prontamente spento dai Vigili del fuoco grazie all’uso di un estintore. Il rispetto della normativa anticendio, da parte dell’albergo, ha permesso che l’incendio non si sviluppasse e il precoce allarme consentisse una veloce evacuazione degli ospiti. Grazie a ciò nessuno ha subito alcun tipo di danno personale.

