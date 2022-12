Al Galliera ambulanze bloccate da ieri sera, assalto a tutti i pronto soccorso cittadini

Alle 12:30 i pazienti in attesa o in visita erano in totale 260 d cui 67 al Galliera, 115 al San Martino, 70 al Villa Scassi e 11 all’Evangelico di Voltri

I volontari delle pubbliche assistenze alle 11:30 dicevano che 7 mezzi di soccorso con i relativi equipaggi erano ancora bloccati in attesa della presa in carico dei malati dalle 22 di ieri sera. Anche al San Martino e al Villa Scassi una marea di pazienti in visita o in attesa.

«Al spesso le ambulanze vengono bloccate perché non si svuotano le barelle su cui restano i soccorsi – spiegano i militi -. Molti di noi sono volontari e quando le barelle vengono bloccate per la notte e passano le ore notturne in bianco hanno difficoltà, al mattino, a portare i figli a scuola o ad andare a lavorare».

Mi piace: Mi piace Caricamento...