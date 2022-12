2023, anno di ponti lunghi: con 5 giorni di ferie si potrà fare quasi un mese di vacanza

Beati coloro che godono di sabato e domenica di festa tutto l’anno: con pochissimi giorni di ferie, nel 2023, potranno ottenere una lunghissima serie di ponti, dall’Epifania fino al capodanno 2024. Vediamo tutti insieme

Si comincia bene, con tre giorni di festa per l’Epifania, che cadrà di venerdì. Seguiranno sabato e domenica di festa.

Come ogni anno, Pasqua e Pasquetta cadranno di domenica e lunedì: tre giorni di festa per chi non lavora il savato. Nel 2023 si festeggerà domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile.

Il 25 Aprile cadrà di martedì. Prendendo il lunedì di ferie si potrà dribblare l’ufficio per 4 giorni.

Il 1º Maggio, festa dei lavoratori, cadrà di lunedì e si attaccherà, quindi, a sabato e domenica dando vita a un weekend lungo.

Il 2 giugno Festa della Repubblica, sarà un venerdì: altro fine settimana lungo.

Ferragosto cadrà di martedì. Quindi con un solo giorno di ferie (lunedì) se ne potranno godere 4 di risposo.

La ricorrenza dei Santi, 1º novembre, consentirà, chiedendo due giorni di ferie (il 2 e il 3 novembre, di attaccare il sabato e la domenica per ottenere un ponte lungo di 5 giorni.

L’8 dicembre, ricorrenza dell’Immacolata, cadrà di venerdì: con sabato e domenica saranno 3 giorni per lo shopping di Natale.

Nel 2023 Natale cadrà di e lunedì Santo Stefano (dicembre) di martedì. Da sabato 23 a martedì 26 saranno 4 giorni di ferie.

San Silvestro, 31 dicembre, cadrà di domenica e Capodanno 2024, quindi, di lunedì. Fine/inizio anno con un altro ponte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...