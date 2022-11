Ansaldo Energia, manca persino il legno per imballare le merci. Presidio immediato Fim, Fiom, Uilm sotto la direzione

Il tamtam ai lavoratori è arrivato via messaggio Whatsapp. Sono circa 300 quelli che si sono riuniti che hanno chiesto a gran voce ai vertici dell’azienda di scendere. Una delegazione dei sindacati è stata fatta salire in direzione

«Manca il legno per riporre i prodotti ed imballare le merci nei magazzini. Il lavoro lì è fermo» dicono alla Rsu Fim Cisl, che con Uilm Uil e Fiom Cgil ha proclamato sciopero immediato.

Cori da parte dei lavoratori sul piazzale gremito.

«Si chiede all’amministratore delegato di dare spiegazioni sul perché la fabbrica venga lasciata lentamente morire – dicono alla Fiom Cgil -. Macchinari non riparati, mancanza del legno per imballare, tutti sintomi di una situazione inaccettabile.

Serve la ricapitalizzazione e servono nuove commesse. I lavoratori non scioglieranno il presidio fino a ché non riceveranno risposte chiare».

AGGIORNAMENTO – Giuseppe Marino (amministratore delegato e general manager dell’azienda) ha detto alla Rsu dei lavoratori che stamattina si sono riuniti sotto la direzione che se entro il 31 dicembre non arriverà la ricapitalizzazione si dimetterà. Federico Grondona della Fiom riferisce a operai e impiegati quanto è stato detto nel corso dell’incontro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...