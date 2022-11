Javier, ucciso da una freccia, Toti: «Non esiste movida o rumore che possa giustificare una simile reazione»

Il presidente della Regione: «Spero che i magistrati applichino il massimo rigore per chi ha compiuto questo gesto sconsiderato»

«Nutro un profondo dispiacere per l’assurda morte di Javier Alfredo Romero Miranda, ucciso da una freccia scagliata questa notte da un’abitazione del Centro Storico. I nostri sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvare la sua giovane vita, ma non c’è stato nulla da fare. Spero che i magistrati applichino il massimo rigore per chi ha compiuto questo gesto sconsiderato perché non esiste movida, rumore o qualsiasi altra situazione che possa giustificare una simile reazione. Trovo altrettanto sconsiderato collegare, in qualsiasi modo, un gesto omicida con il divertimento dei giovani, pure con tutte le sue problematiche». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla morte di Javier Alfredo Romero Miranda, ucciso da un dardo nel centro storico di Genova.

