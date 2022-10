Rolli Days, le modifiche di percorso delle linee bus in vigore da venerdì 14 a domenica 16 ottobre

Amt informa che a seguito della chiusura al transito veicolare di via XXV Aprile e piazza Fontane Marose, per i “Rolli Days”, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre le linee 20, 35, 35/, 36, 606, 618, 641 e Volabus modificheranno i loro normali percorsi. Ecco come

Le modifiche sono programmate con le seguenti modalità: venerdì 14 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 19:00; sabato 15 ottobre dalle ore 9:00 alle 21:00; domenica 16 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Durante queste fasce orarie le linee bus interessate effettueranno i seguenti percorsi alternativi.

Linee 20, Volabus e 618

Direzione levante: i bus giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 34

Direzione levante: i bus giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 35, 35/ e 641

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 36 e 606

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare. Direzione ponente: percorso regolare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...