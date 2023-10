Per i Rolli Days, alla BUGe, “Unplugged Dickinson”: gli Anaïs, Carlo Orlando ed Eva Cambiale

Sabato 14 ottobre, alle 21:00, alla Biblioteca Universitaria, in via Balbi 40

Unplugged Dickinson è un concerto recital nato dall’unione degli Anaïs, band indie rock genovese, e di Carlo Orlando ed Eva Cambiale, rispettivamente regista e attrice teatrali.

Ciò che li unisce è la grande passione per l’opera di Emily Dickinson di cui gli Anaïs hanno trasposto diverse poesie in musica nel loro ultimo album, The Belle of Amherst, rilasciato il 20 gennaio 2023 per le etichette Viceversa e Marsiglia Records.

Unplugged Dickinson è un concerto di presentazione dell’intero disco con interventi recitati dall’attrice Eva Cambiale di una selezione di poesie e lettere di Dickinson, già presenti nello spettacolo A Supposed Person (2016), con la regia di Carlo Orlando, dedicato alla poetessa americana.

L’alternanza e il dialogo dei brani musicali, cantati in lingua originale e i testi recitati in italiano, costruiscono un breve ma intenso viaggio nel mondo interiore e nell’ispirazione poetica di Dickinson.

Il recitato a volte si alterna ai brani, altre volte li preannuncia, altre ancora emerge dal silenzio affinché la potenza del linguaggio poetico prenda corpo in tutta la sua perfezione.

I brani musicali interpretati dalla voce lieve di Francesca Pongiluppi ci portano in un universo che evoca i temi della poesia dickinsoniana, il rapporto con la natura, la solitudine dell’anima, l’osservazione dell’esistenza da un angolo remoto eppure pervaso di vita.

Unplugged Dickinson è un ritratto vitale ed energico della poetessa – che nella sua reclusione non fu mai né triste né oppressa – è un momento in cui la sua ispirazione parla attraverso melodie e parole consegnandoci frammenti della sua immensità – da conservare come un fiore o, semplicemente, come pura poesia.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Per info: 0102546431

bu-ge.eventiculturali@cultura.gov.it

In copertina: foto di Gianluca Galeandro

