Ansaldo, Fim Cisl e Fiom Cgil dichiarano per domani lo sciopero di tutti i metalmeccanici

Ore 13:45: Fim Cisl e Fiom Cgil dichiarano 4 ore di sciopero di tutti i lavoratori delle fabbriche metalmeccaniche genovesi nella giornata di domani, 14 ottobre «Per lottare uniti con i lavoratori di Ansaldo Energia». Concentramento alle ore 8:30 in piazza Massena a Cornigliano.

Non sciopererà la Uil.

È ragionevole pensare che la manifestazione di domani sarà ancora più partecipata di quelle di ieri e di oggi.

Apa e Ghini (Uil), invece, frenano sulle proteste e annuncia che il sindacato non aderirò allo sciopero generale di solidarietà proposto da altre sigle sindacali: «A seguito dello sciopero dei lavoratori di Ansaldo Energia e degli incontri tenuti nelle ultime ore con la prefettura e con le istituzioni regionali e cittadine, la Uilm Genova ribadisce la necessità di avere nervi saldi e non dare adito a mosse controproducenti fino all’arrivo di un nuovo interlocutore a Palazzo Chigi» dicono alla Uil.

«Le problematiche di Ansaldo non sono solo economiche ma anche organizzative e strategiche – commenta Antonio Apa, coordinatore regionale Uilm Liguria – e nonostante CDP sia il grande assente a questi tavoli le risposte arrivate in settimana dalle istituzioni non sono il nulla come altri commentano, ma offrono comunque risposte, come la salvaguardia dell’occupazione fino a aprile e il mantenimento dei salari» conclude.

«Proseguire con sciopero e manifestazioni ad oltranza rischia di essere dannoso per la città e per gli stessi lavoratori, ma la Uilm continua a non mollare un centimetro sulla questione Ansaldo e continuerà a mettere a nudo le criticità dell’azienda e a proporre le relative soluzioni – dicono al sindacato -. La Uilm Genova non aderirà alla proposta di sciopero generale di solidarietà proposto dalle altre due organizzazioni sindacali: non ci sono le condizioni per dare una spallata senza un esecutivo».

Molti commercianti lungo il percorso del corteo, invece, hanno chiuso in segno di solidarietà nei confronti dei lavoratori Ansaldo. Sotto: l’articolo.

