Occupazione lavoratori Ansaldo, raffica di aerei dirottati in arrivo e cancellati in partenza- [Riaperto alle 18:00]

Aggiornamento: Riepilogo dei voli cancellati in partenza (9 in totale): – Catania delle 13:05 – Monaco Lufthansa delle 13:30 – Barcellona Vueling delle 13:50 – Amsterdam KLM delle 13:55, Napoli Volotea delle 14:20 – Roma Ita Airways delle 15:10 – Palermo Ryanair delle 16:30 – Bari Ryanair delle 17 – Bucarest Ryanair delle 16:15. Il volo per Roma di Ita Airways dovrebbe operare regolarmente con partenza alle 19:15.

Ecco la situazione: i voli in partenza per Palermo, Bari e Bucarest (tutti e tre Ryanair, rispettivamente delle 16:30, 17:00 e 17:15) sono stati cancellati. Cancellato anche il volo Ita Airways delle 19:10 per Roma. Ecco tutto il prospetto

Arrivi

[Sotto: le partenze]

Partenze

Tabelle dal sito dell’Aeroporto Cristoforo Colombo. In copertina: foto di Roberto Gorini.

