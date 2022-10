Rolli Days Tour, sabato e domenica, anche per i bambini

Rolli Tour

Palazzi: Doria Tursi stanze del Sindaco, Doria Lamba atrio, Lauro, Pietro Doria, Palazzo Grillo.

Date: sabato 15 ottobre e domenica 16 ottobre ore 11:00 / 16:00 / 18:00

Durata: 2 ore.

Prezzo percorso Rolli Tour: 15 euro a partecipante + 2 euro di diritti di prevendita

Rolli Kids

Un’avventura tra personaggi misteriosi e angoli segreti, attraverso la storia, l’arte e le mille curiosità di Genova che si trasformano in un gioco da fare sempre col naso all’insù!

Palazzi: Doria Tursi stanze del Sindaco e Lauro

Date: sabato 15 ottobre ore 14:00 e domenica 16 ottobre ore 10:30

Durata: 1 ore e 15 min.

Prezzo percorso Rolli Kids: 11 euro a partecipante + 2 euro diritti di prevendita

Tutte le attività seguono il protocollo visite sicure e nel prezzo del percorso è incluso il sistema di radio guide. Si consiglia di portare i propri auricolari con attacco universale jack (no wireless, no bluetooth, no attacco piatto). Nel caso in cui non si disponesse di auricolari sarà possibile acquistarli alla partenza al prezzo di 2,50 euro per singolo auricolare monouso.

Le visite sono svolte da esperte Guide Turistiche professioniste di Genova, abilitate da Regione Liguria.

Punto di partenza dei tour: spazio creativo MaddAlive – Vico della Chiesa della Maddalena 20r – angolo Via Garibaldi 8 – Palazzo Cattaneo Adorno.

I Rolli Days | Tours sono acquistabili online sul sito https://www.exploratour.it/rolli-days/

Per informazioni e assistenza chiamare i numeri 0100995560 – 3476073428 e/o scrivere a info@exploratour.it

Il programma visite guidate Rolli Days | Tours 2022 fa parte dell’evento Rolli Days Live&Digital 2022. Scopri di più su https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/

