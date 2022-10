Tiene piante di marijuana e pitoni a casa, denunciato dalla Polizia locale

Il personale della Pl sta anche svolgendo accertamenti su violazioni in materia edilizia nell’appartamento perquisito a Staglieno

In una casa di Staglieno, insieme a una decina di piante di marijuana e a materiale per l’essiccazione, son stati trovati due pitoni di grosse dimensioni, ben tenuti. Inoltre sono in corso accertamenti su violazioni in materia edilizia all’interno dell’appartamento oggetto di perquisizione.

Sono in corso accertamenti da parte del competente Nucleo dei Carabinieri Forestali Cites sulla detenzione dei due serpenti, specie protette.

Il reparto Giudiziaria della Pl ha denunciato un italiano per coltivazione e produzione sostanza stupefacente.

