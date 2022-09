Cinghiali catturati all’Acquasola e uccisi, l’associazione Aidaa presenta esposto alla Procura

Un esposto alla procura della repubblica di Genova è stato inviato questa mattina dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA per chiedere di indagare «se vi siano responsabilità penali in particolare in merito alla gestione della cattura ed uccisione di 6 cinghiali avvenuta in maniera estremamente violenta tra l’altro alla presenza di bambini terrorizzati che sono scoppiati in lacrime davanti a tanta violenza e crudeltà»

L’AIDAA nell’esposto oltre a riepilogare i fatti chiede anche al tribunale «di verificare se le responsabilità di tale massacro sono da ricercare anche tra chi ha ordinato e coordinato questo brutale intervento che ha portato al conseguente massacro».

«Riteniamo si debba far chiarezza su quanto avvenuto – scrivono in una nota stampa gli animalisti di AIDAA- perché e chi ha deciso questa azione brutale contro animali inermi e per di più davanti a decine di persone e bambini che sono scoppiati a piangere davanti ad un comportamento inutilmente brutale da parte di persone chiaramente prive di sensibilità ed empatia verso gli animali e anche da quello che si è visto verso umani e bambini in particolare. Toti e i suoi sgherri hanno tolto la maschera- conclude la nota AIDAA- ed hanno dimostrato che il guanto di velluto usato a La Spezia nasconde in verità un pugno di ferro contro gli animali uccisi senza pietà come successo a Genova».

In copertina: foto d’archivio

