Ex Mira Lanza, terminata la demolizione. Parte la costruzione del polo logistico

Il sindaco Marco Bucci: «È pronta a iniziare la fase della ricostruzione: qui sorgeranno luoghi per la logistica, servizi per il territorio, un centro polifunzionale, spazi verdi e nuovi parcheggi. L’area si prepara a diventare una nuovo polo strategico per la città»

«Dopo decenni di attesa è terminata la demolizione della struttura dell’ex Mira Lanza. Circa 20 mila metri quadrati che saranno restituiti alla Valpolcevera e ai genovesi» scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook. Il progetto è stato seguito, nel corso della passata giunta, dall’allora assessore al Patrimonio Stefano Garassino.

La demolizione era cominciata il 6 dicembre dello scorso anno. I lavori termineranno dei primi mesi del 2024.

L’ex fabbrica di saponi, che dopo una storia gloriosa ma travagliata ha chiuso definitivamente i battenti alla fine degli anni Novanta, e i suoi oltre 20mila metri quadrati di superficie sono rimasti vuoti e inutilizzati per decenni, lasciando una superficie di quasi quattro ettari in balia al degrado e alle intemperie.

Troveranno spazio luoghi per la logistica e servizi per il territorio: la nuova struttura offrirà un centro polifunzionale per i cittadini oltre a creare nuovi posti di lavoro con uffici, spazi commerciali e altre attività intorno alle quali saranno realizzati anche servizi per i cittadini, da aree di aggregazione all’aperto a un campo polifunzionale, passando da aree verdi fino ad arrivare a nuovi parcheggi coperti e scoperti.

