Fit Cisl: «Autotrasporto in crisi per aumento del costo dei carburanti e carenza di autisti

Secondo il segretario regionale del sindacato Mirko Filippi, in Liguria ne mancano cinquecento

“Nell’ultimo anno il costo di gasolio, gas metano e GPL è aumentato del 20%, il caro energia sta creando grandi problemi anche in Liguria per il settore dell’autotrasporto”, spiega Mirko Filippi, Segretario regionale FIT Cisl Liguria con delega all’autotrasporto. “C’è un altro problema, pensate a quelle aziende di autotrasporto che negli ultimi anni hanno deciso di effettuare una scelta green e investire su mezzi a gas/ metano oggi vede la spesa del combustibile aumentare esponenzialmente non rendendo più sostenibile effettuare i viaggi. Questo aumento dei costi spingerà le aziende a tenere i mezzi fermi, perché più conveniente. Tutto questo con possibili pesanti ricadute a livello occupazione”, spiega Filippi che poi sottolinea un altro aspetto: “La carenza di autisti di mezzi pesanti nella nostra regione si attesta a quota 500, di questi 300 solo a Genova. Carenza dovuta in primis al costo che si deve affrontare per prendere le patenti idonee. Per questo manca un sostanziale ricambio generazionale di questi lavoratori. È la situazione non potrà altro che andare a peggiorare se non si interverrà in modo deciso per invertire la direzione presa”, conclude Filippi.

